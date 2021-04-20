Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisanda yapılacak bursluluk sınavının ertelendiğini açıklamıştı. Sınava girecek binlerce öğrenci merak ediyor: Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman? İşte Bakan Selçuk açıklamaları...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.