Bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarafından açıklama geldi: 2024 İOKBS tarihi
Bursluluk sınavı tarihi İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından 2024 İOKBS tarihi belli oldu. İşte 2024 bursluluk sınav tarihi...
İOKBS yani 2024 bursluluk sınav tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Merak edilen sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerle paylaşıldı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen İOKBS sınav tarihi...
2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.
MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."