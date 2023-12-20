Bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarafından açıklama geldi: 2024 İOKBS tarihi

4 Şurada Paylaş!









MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."