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        Haberler Bilgi Gündem BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

        Bursluluk Sınavı sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İOKBS sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:10 Güncelleme: 30.04.2025 - 07:10
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Pazar günü uygulandı. Sınavın sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı gün araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8 ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ''2025 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden sorgulanır?'' sorularını gündeme taşıdı. MEB yayımladığı kılavuzda İOKBS sınav sonuç tarihini paylaşmıştı. İşte o tarih...

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        BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

        5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.

        Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.

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        BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.

        İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.

        BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

        Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

        BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

        a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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