İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 Haziran'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılan öğrencilerin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Sonuçlarını görüntülemek için MEB'in sitesine yoğunluk gösteren öğrenciler, sonuçların nasıl sorgulanabileceğini araştırıyor. Peki, 2018 İOKBS PYBS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl görüntülenir? Bursluluk başlangıcı nasıl olacak? Bursluluk işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2018 İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığınca, İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. Öğrencilerin 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını görüntüleyebilmek için sisteme T.C. Kimlik numaraları ile giriş yapmaları gerekiyor.

2018 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MEB Basın Birimi'nden alınan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS'ye giren 1 milyon 27 bin 96 öğrenciden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bursluluğa hak kazanan öğrencilerden 3 bin 500'ünü öğretmen çocuğu, 3 bin 603'ünü kanunlarla özel hak tanınanlar, 3 bin 500'ünü bulunduğu yerde okul olmayan öğrenciler, 59 bin 397'sını ise "diğer" kontenjan oluşturdu.

BURSLULUK İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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