Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maddi zorluk çeken öğrencilerin eğitim masrafına destek olmak için yapılan bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde düzenlendi. MEB tarafından yayımlanan takvim ile İOKBS sonuç tarihi belli oldu. Bursluluk sınavı sonuçları son dakika duyurusu ile meb.gov.tr adresi üzerinden Mayıs ayında açıklanacak. İşte, 2024 2024 "İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...
Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla geçtiğimiz Nisan ayında düzenlendi. Sınavın geride kalmasıyla gözler "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.