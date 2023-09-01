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        Haberler Gündem BURSLULUK SINAVI TARİHİ | 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün? Sınav kaç dakika ve kaç soru sorulacak?

        MEB İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım! Sınav ne zaman, kaç dakika ve kaç soru sorulacak?

        Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabı üzerinden yayınlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav giriş belgelerini görüntülediler. 28 Ağustos'ta erişime açılan bursluluk sınavı giriş belgelerinin ardından gözler İOKBS bursluluk sınav tarihine çevrildi. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:09
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        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde bursluluk sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. Eylül'ün ilk haftası gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınav sonuçları ise 22 Eylül'de açıklanacak. İşte 2023 bursluluk sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi, saati...

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        BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

        Bursluluk sınavı giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

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        İOKBS BURSLULUK SINAVI YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav yerleri e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

        BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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        BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

        2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki aylardan itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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