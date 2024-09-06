Burun estetiği faciası: Heval Pekgöz'ün ölümünde ihmal iddiası
İstanbul'da 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi Heval Pekgöz, burun estetiği ameliyatı olmak için bir özel hastaneye gitti ancak daha narkoz aşamasında kalp krizi geçirdi. Genç kız 20 günlük yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Pekgöz'ün ailesi hastanenin ihmalkarlığı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Marmara Üniversitesi'nde eczacılık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, burnundaki et nedeniyle nefes alma zorluğu çekince ameliyat olmak istedi.
İddiaya göre, evine yakın olduğu gerekçesiyle Maltepe ilçesinde özel bir hastanede muayene olan genç kız ameliyat olmaya karar verdi.
Operasyon öncesi Pekgöz'ün, özel hastanede anestezi sonrası kalbi durunca önce aynı hastanenin Kurtköy merkezine daha sonra bir devlet hastanesine sevk edildi ve son sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.
Pekgöz'ün ailesi hastanenin ihmalkarlığı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Savcılık hastaneden kamera kayıtlarını temin etti. Doktorlar için ise soruşturma izni istedi.
"YALAN YANLIŞ BİLGİ VERMİŞLER"
Süreci anlatan baba Ferhat Pekgöz, "Kızımın burun etinde bir sorun vardı horlama ve nefes zorluğu yaşıyordu. Temmuz ayında bir devlet Hastanesi’nde randevu alarak gösterdik ameliyat olması gerektiği kanısına varıldı daha sonra evimize yakın olması nedeniyle Maltepe’de bulunan bu hastanede 10 Ağustos Cumartesi günü için ameliyat tarihi aldık.
Ameliyat öncesinde gerekli tahliller yapıldı ve bir problem olmadığı söylendi. Ameliyat günü geldiğinde 08.50 gibi ameliyata aldılar bize de beklememiz gerektiğini söylediler, biz öncesinde hastanede yoğun bakım ünitesi var mı diye sormuştuk her şeyin tam olduğunu endişelenmemiz gerektiğini söylemişlerdi.
Yaklaşık 1 saat sonra bizi başhekimin odasına çağırdılar ve kalbinin 1 dakika durduğunu ve kalp masajı ile çalıştığını ama bir problem olmadığını sadece tedbir amaçlı Kurtköy’de bulunan hastanelerine sevk etmek istediler. O hastaneye gittiğimizde hastayı yoğun bakıma aldılar. Bize kızımızın kalbinde problemler olduğunu ve anjiyo yapılması gerektiğini söylediler biz gerekiyorsa yapılsın dedik ama yapamayacaklarını ve devlet hastanesine için kayıt açtıklarını sevk edileceğini söylediler. Sevkten sonra doktor dedi ki, kızınızın kalbinde bir problem yok beyninde hasar oluşmuş başka yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söylediler. İlk hastane bize kalbin bir kere durduğunu söylemişti ama yalan ve yanlış bilgi vermişler bir kaç defa kalbi durmuş. Beyni uzun süre oksijensiz kaldığı için bütün yetilerini kaybetmiş. Bu özel hastanede ya geç muayene ettiler, ya kalp durduğunu fark etmediler. Ya ekipmanları yoktu. Bunların geç ve ihmalkar tavırları yüzünden kızım 30 Ağustos günü yaşamını yitirdi" dedi.
"ÇOCUĞUMUN MEZARI İLE OKULU YAN YANA"
Anne Özlem Pekgöz, "Kızımı ihmalden dolayı kaybettim. Bize geç haber verildi ve istediğimiz hastanelere sevk edilmedi. Yoğun bakım var denildi ancak yoğun bakım olmadığı ortaya çıktı. Bana panik yapmamam gerektiği söylendi ve sürekli hiç bir şey yok taburcu edeceğiz dediler. Kızımın kalbinde problem olduğunu söylediler genetik kalp rahatsızlığı var mı diye üstelediler sürekli böyle bir şey yok ama. Anjiyo yapıldığında kalbine hiç bir problem olmadığı ortaya çıktı. 2 saat içerisinde çocuğumuz 3 hastane değiştirdi. Ben doktorla muhatap oldum ve her şey var denildi.
Biz evimize yakın olduğu için bu hastaneyi tercih ettik. Güle oynaya girdiğimiz hastaneden çocuğumuzun ölüsünü çıkarttık. Yetkililerin ceza almasını istiyorum ben hepsinden şikayetçiyim. Benim çocuğumun mezarıyla okul yan yana, okullar açılınca herkes çocuğunu okula gönderirken ben çocuğumun mezarına gideceğim" diye konuştu.