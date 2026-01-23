Burun estetiği günah mı? Diyanet'e göre burun estetiği caiz mi?

Ancak İslam inancına sahip bireyler için beden, üzerinde diledikleri gibi tasarruf yapabilecekleri bir mülk değil, Allah'ın yarattığı en mükemmel formda (ahsen-i takvim) teslim edilen bir emanettir. Bu emanet bilinci, neşter altına yatmadan önce vicdanlarda "Acaba fıtrata müdahale mi ediyorum?" sorusunu uyandırır. Yaratılışı değiştirmenin (tağyir-i halk) dinen yasaklanmış olması, estetik operasyonları fıkhi bir tartışma zeminine taşır. Peki, bıçak altına yatıp burnunu düzelttirmek dinen sakıncalı mıdır, burun estetiği günah mı yoksa tedavi amaçlı bir müdahale midir? Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık ve estetik arasındaki bu ince çizgiyi nasıl tanımlamaktadır? İşte aynaya bakarken zihinleri kurcalayan o sorunun cevabı...

İslam fıkhında tıbbi müdahaleler ve estetik operasyonlar değerlendirilirken iki temel kriter esas alınır: Zaruret (zorunluluk) ve gaye (niyet). İnsan vücudu üzerinde yapılan her türlü işlemin bir meşruiyet temeli olmalıdır. Eğer ortada bir hastalık, işlev bozukluğu veya kişiyi toplum içinde zor duruma düşüren anormal bir görüntü varsa, bunun düzeltilmesi "tedavi" kapsamında değerlendirilir ve dinen teşvik edilir. Ancak, ortada hiçbir sağlık sorunu yokken, sadece daha güzel görünmek, modaya uymak veya dikkat çekmek amacıyla yapılan müdahaleler, "yaratılışı değiştirme" yasağına girer. Burun estetiği, hem nefes alma problemlerini çözebilen hem de görsel şekli değiştirebilen çift yönlü bir operasyon olduğu için, hükmü de bu iki uç arasında kişinin niyetine göre belirlenir.

BURUN ESTETİĞİ CAİZ Mİ VE DİYANET'İN GÖRÜŞÜ Vatandaşların estetik cerrahi ile ilgili en sık sorduğu burun estetiği caiz mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ayrıntılı ve şartlı bir fetva ile cevap vermiştir. Fetvaya göre; eğer kişinin burnunda nefes almayı zorlaştıran bir kemik eğriliği (deviasyon), kaza veya darbe sonucu oluşmuş bir kırık, şekil bozukluğu veya doğuştan gelen ve insan fıtratına uygun olmayan aşırı bir anormallik varsa, estetik operasyon yaptırmak caizdir ve günah değildir. Çünkü bu durumlar, kişinin sağlığını bozan veya psikolojisini olumsuz etkileyerek onu toplum içinde aşağılık kompleksine sürükleyen "kusur" ve "hastalık" niteliğindedir. İslam, insanın ruh ve beden sağlığını korumayı emreder; dolayısıyla bu tür kusurların tedavi edilmesi, Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek değil, bozulan sağlığı veya görüntüyü normale döndürmek demektir. Ancak, kişinin burnunda işlevsel bir sorun yoksa, görüntüsü normal sınırlar içindeyse ve kişi sadece "burnumun ucunu biraz kaldırayım", "kemerini hafif törpületeyim" veya "daha havalı görüneyim" gibi tamamen keyfi ve estetik kaygılarla bıçak altına yatıyorsa, işte bu noktada burun estetiği günah mı sorusunun cevabı "evet" olur. Çünkü burada bir tedavi değil, Allah'ın yarattığı fıtri şekli beğenmeyip değiştirme, daha güzel olma hırsıyla bedene eziyet etme ve gösteriş yapma (riya) amacı vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), güzellik uğruna dişlerini incelten veya dövme yaptıranları uyardığı gibi, geçerli bir mazeret olmaksızın vücut bütünlüğünü bozan estetik müdahaleleri de hoş karşılamamıştır.