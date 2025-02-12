Burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında nefes açmak, mukus azaltmak veya burun yollarını rahatlatmak amacıyla burun spreyi kullanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu uygulama gıda niteliği taşımadığından oruç prensibine aykırı sayılmasa da, ufak miktarda ilacın boğaza akıp mideye ulaşma ihtimali tamamen yok değildir. Fakat bu durum, Diyanet’in açıklamasına göre ibadetin bütünlüğünü bozacak boyutta olmaz. Kişi elinden geldiğince spreyi boğaza değdirmeden uygulayıp, burnundan gelen sıvıyı da tükürerek mideye bilerek yollamaktan kaçındığı sürece orucunu muhafaza edebilir. Bu bakış açısı, oruçta kasıt unsurunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.

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BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Dinî hükümlerde, orucu bozan fiiller genellikle yeme-içme ya da cinsel ilişki gibi kasıt unsuru taşıyan eylemler olarak tanımlanır. Burun spreyi kullanmak ise tedavi amaçlı olup, gıda niteliği içermez. Diyanet fetvaları, tıbbi işlemler sonucu çok az miktarda maddenin mideye ulaşmasının oruca zarar vermediği yönündedir. Bu nedenle:

Tedavi amacı taşıması: Burun spreyi, kişiye rahat nefes aldırmayı hedefleyen bir tıbbi çözümdür; gıda kategorisine girmez.

Minimal geçiş: İçeriğindeki sıvının çok küçük bir bölümü boğazdan geçip mideye ulaşsa bile, orucu bozacak düzeyde olmadığı düşünülür.

Kasıt unsurunun olmaması: Orucu bozan eylemlerin başında kasıt gelir. Burun spreyinde, kasıtlı bir yeme-içme fiili bulunmadığı sürece orucun bütünlüğü korunmuş sayılır.

Bu liste, oruç ve burun spreyi arasındaki ilişkiyi özetler. Yani kasıt olmadan ve besin değerinde bir madde alınmadığı için, sprey kullanımı orucu geçersiz kılan bir eylem sayılamaz. Buna karşılık, eğer kişi spreydeki sıvıyı bilerek yutmaya kalkarsa yani kasıt unsuru devreye girerse, durum farklı olabilir. Oysa yaygın kullanıldığı şekliyle sprey sadece hava yollarını açar ve mukoza tarafından kısmen emilir.

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ORUÇLUYKEN BURUN SPREYİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun spreyleri, nefes almayı kolaylaştırmak için oruç döneminde tercih edilen yardımcı ürünlerdendir. Fakat kullanırken bazı noktaları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

Sprey uygulamasında başı geriye çok fazla yatırmamak gerekir. Bu, sıvının boğaza akmasına engel olabilir.

Sprey sonrası ağızda veya boğazda sıvı hissedilirse, yutmak yerine tükürerek atmak, ibadetin ruhunu korur.

Bu şekilde hem sağlık ihtiyacı karşılanır hem de olası şüpheler giderilir. Ayrıca, doktorun tavsiyesi doğrultusunda hareket etmek gerekir. Çünkü bazı burun spreylerinin bileşiminde vücudun farklı bölgelerine etki edebilecek maddeler bulunabilir. Ancak genel prensip, nazal yolla alınan ilacın orucu bozacak kategoride değerlendirilmemesidir.

DİYANET GÖRÜŞÜ VE KASIT UNSURU