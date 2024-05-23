Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Buse isminin anlamı nedir? Buse ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Buse isminin analizi

        Buse isminin anlamı nedir? Buse ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Buse isminin analizi

        Kız çocuklarında dikkat çekici bir isim olan Buse, ülkemizde en sık rastladığımız kız isimleri arasındadır. Birçok farklı anlamı bulunan Buse ismi, bilhassa kız çocuğu olacak ailelerin favorilerine girmiştir. Güzel anlamı, ikinci isimlere çok yakışması ve hoş tınısıyla beğeni toplar. Ayrıca akıllarda kalıcı bir isimdir. Bu da birçok ebeveynin Buse isminin detaylarını merak etmesine yol açmıştır. Peki Buse ne demek? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bebeğiniz için seçeceğiniz ismin sade ancak dikkat çekici olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu durumda ülkemizde de yoğun olarak kullanılan Buse adını düşünüyor olabilirsiniz. Buse adına sahip insanların dost canlısı ve pozitif olmaları, birçok kişinin bu isme talip olmasını sağlamıştır. Peki Buse Kur’an’da geçiyor mu? Bu ve bunun gibi birçok detaya ulaşabilmek için sayfayı kaydırabilirsiniz…

        BUSE İSMİNİN ANLAMI

        Buse isminin anlamı yeni bebek bekleyen birçok ebeveyn tarafından araştırılır. Bunun nedeni bu ismin akıllarda kalıcı, özgün, güzel ve dikkat çekici olmasıdır. Sade bir anlama sahip olmasıyla da öne çıkan Buse ismi, pozitif çağrışımı ve hoş tınısıyla da beğeni sebebidir. Son derece nazik ve narin olma potansiyeli yüksek insanlardır. İşte Buse isminin anlamları;

        • Tebessüm
        • Öpücük
        • Öpmek
        • Gül gibi güzel olan

        Kendisi tek başına kullanılabileceği gibi ikinci isimlerle de son derece uyum sağlayan Buse isminin dikkat çekici popüler formları;

        • Buse Nur
        • Buse Naz
        • Buse Gül

        Ülkemizde Buse adını kullanan çok fazla insan vardır. Türkiye genelinde bu ismi taşıyan insanların sayısı 57.267’dir. Aynı şekilde İstanbul’da 14.482 kişi Buse adına sahiptir. Ankara’da 4.568 kişi, İzmir’de ise 5.274 kişi Buse ismini taşır.

        BUSE ADININ TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER

        Tebessüm ve öpücük gibi anlamlara gelen Buse ismi son derece naif hisler çağrıştırır. Aynı şekilde bu ismi taşıyan insanların da oldukça zarif, naif ve kibar oldukları bilinir. Diğer dikkat çekici özellikler aşağıda derlenmiştir;

        • Çok merhametli, şefkatli ve iyi huya sahip insanlardır.
        • Başkalarını mutlu ederek kendilerini iyi ve pozitif hissederler.
        • Sosyal olsalar da zaman zaman içlerine kapanarak kendilerini dış dünyadan soyutlayabilirler.
        • Son derece dost canlısı olan Buse isimli insanların duygusal yapıları çevreleri tarafından dikkat çekicidir.
        • Evlerine düşkün ve eşlerine sadık insanlardır.
        • Açık görüşlü olmaları ve kendilerini daha fazla düşünmeleri iyi olabilir.
        • Ellerini attıkları birçok işte üretken olabilirler, son derece yaratıcı insanlardır.
        • Hayal güçlerinin gelişmiş olması, analitik yönlerini zaman zaman kaybetmelerine ve hayal kırıklığına uğramalarına neden olabilir.

        BUSE KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        En merak edilen konulardan biri de “Buse Kur’an’da geçiyor mu?” sorusuyla ortaya çıkar. Birçok kişi, bu ismin İslam dini bakımından yerini merak eder. Doğrudan İslam dini kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen bir isim olan Buse’nin kız çocuklarına koyulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Bu isim, birçok kaynakta caiz olarak geçmektedir.

        BUSE İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Buse isminin analizi nedir? İsimlerin analizine inanan biriyseniz Buse adının harflerinin neyi simgelediğini öğrenerek çocuğunuza bilinçli bir isim verebilirsiniz. İşte Buse adının isim analizi;

        • B: B harfinin bir ismin baş harfinde olduğu durumlarda söz konusu kişilerin son derece duygusal, narin ve zarif olduğundan bahsedilebilir.
        • U: Hümanist ve durgun insanlar Buse ismini taşır.
        • S: Hırs ve üretkenliğin temsili olan S harfi, zaman zaman entrikacı kişilikleri sembolize edebilir.
        • E: İçe dönük, güven eksikliği yaşayan ancak sanatçı ruhlu insanlardır.
        Çağan isminin anlamı nedir?
        Çağan isminin anlamı nedir?
        Cihangir isminin anlamı nedir?
        Cihangir isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor