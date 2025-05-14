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        Haberler Magazin Buse Terim'den global markalara sert eleştiri - Magazin haberleri

        Buse Terim'den global markalara sert eleştiri

        Buse Terim, sosyal medya hesabından bulunduğu açıklamada, global markaların yalnızca yakınlık ilişkilerine dayalı iş birliklerini eleştirerek, markaların kimliklerini doğru şekilde temsil etmeleri gerektiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:24
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        Global markalara sert eleştiri
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        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabı üzerinden bazı global markaların, marka kimliği ve değerleriyle örtüşmeyen kişilerle, yalnızca 'yakınlık' ya da 'tanıdıklık' ilişkileri üzerinden iş birliği yapmasına sert bir şekilde eleştiride bulundu.

        Buse Terim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Herhangi bir marka ya da isim vermeyeceğim ama bu düşünceyi son iki yıldır defalarca kendi içimde dile getirdim. Global markalar, çoğu zaman anlaştıkları ajansların yönlendirmeleriyle, markayı gerçekten bilmeyen, hatta adını doğru telaffuz edemeyen kişilerle iş birliği yapıyor. Bunun sebebi ise, bu kişilerin ajanstaki bazı kişilerin yakın arkadaşları ya da çevresinden olmaları. Moda haftaları, davetler, projeler... Her şey artık bu 'samimiyet' etrafında şekilleniyor."

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        Buse Terim, şöyle devam etti; "Oysa her markanın bir DNA’sı, bir ruhu vardır. Bu ruhu en iyi anlatacak kişiler ise markayı tanıyan, anlayan, üreten ve ilişkiyi profesyonelce yürütenlerdir. Bence doğru olan, arkadaşlık ilişkilerine dayalı iş birlikleri değil. Gerçekten markayı taşıyabilecek insanlar, bu dostluk düzeninde dışarıda kalıyor. Ama bu durum doğru değil; çünkü koskoca markalar için mesele dostluk yarışması değil, temsil meselesi olmalı."

        Buse Terim, sözlerini şu sözlerle tamamladı; "Şu an sadece izliyor ve gülümsüyorum. Umarım özellikle global markalar kısa vadede 'uyanır' ve temsil ettikleri markaların kimliklerini hatırlayarak, burada ne anlatılmak istendiğini anlamaya başlarlar. Çünkü markaların kimliklerini doğru şekilde hatırladığı bir düzen, sektördeki herkes için daha sağlıklı olacak."

        Fotoğraflar: Instagram

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