Buse Terim'in kızları Cristiano Ronaldo ile buluştu: Büyük buluşma dün akşam gerçekleşti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan'daki derbide deplasmanda Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Buse Terim'in kızları Nil ve Naz, maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu. Terim, kızları ve Ronaldo'nun yer aldığı fotoğrafı paylaşarak; "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

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Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.