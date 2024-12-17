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        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi - Diğer Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 68 kiloda bronz madalyayla dönen son dünya şampiyonu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:07
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        Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

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        Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

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        Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

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        Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

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