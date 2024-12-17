Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 68 kiloda bronz madalyayla dönen son dünya şampiyonu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.
Giriş: 17.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:07
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Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.
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Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.