Buse Varol: Botoks yaptırdım

2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikâh masasına oturan Buse Varol, ilk çocuğu Burak Tektaş'ı 13 Şubat 2019'da, kızı Eliz Tektaş'ı ise 6 Şubat 2021’de dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından ailesi ve çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapan Varol, son olarak takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Yüzündeki değişimle takipçilerinin dikkatini çeken Varol, bir takipçisinin, "Yüzünüzde botoks veya dolgu var mı?" sorusunu yanıtladı.

"İKİ GÜN ÖNCE YAPTIRDIM"

Varol, gelen soruya şu sözlerle yanıt verdi: Vallahi botoksu aylardır hiç yaptırmamıştım, iki gün önce yaptırdım. Daha oturmadı, şuralarım zamanla oturacak. Bir de çok az, önceden kalan dudağımda minik bir dolgu var. Çok çok az, üst dudağımda. Başka hiçbir estetiğim yok.