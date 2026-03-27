Buse Varol: Sakalsız Alişan’ı beğenmedim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 36 yaşına giren Buse Varol, doğum gününü eşi Alişan ile birlikte Karaköy'deki bir mekanda kutladı. Çift, “9'uncu doğum günümüz" dedi. Doğum günü hediyeleri sorulduğunda Buse Varol, “Ben hiç söylemiyorum gelen hediyeleri” derken, yeni yaş dileğini ise "Her yıl sağlık, sıhhat ve çocuklarımın mutluluğunu diliyorum. Bu sene de aynı dilekte bulundum" dedi.

SHOW TV'nin sevilen programı ‘Gelin Evi’nin sunuculuğunu üstlenen Varol, programda yapılan doğum günü sürprizi ile ilgili, “Çok güzeldi, çok duygulandım. Programda da her şey çok güzel gidiyor. Maşallah reytingler iyi. Buradan yarın sete gidiyorum" dedi.

Mutlu evliliğin sırrı sorusuna Alişan, “Karşılıklı saygı, sevgi ve anlayış” yanıtını verirken, Buse Varol da eşine destek verdi. Yeni projelerle ilgili konuşan Alişan, “Yeni şarkı yok, zaten piyasa da yok. Eski şarkılarım var, yeni bir imaj yaptım. Buse için sakalımı kestim" dedi. Ancak Buse Varol bu değişikliği pek beğenmediğini açıkça dile getirerek, “Sakalsız Alişan’ı hiç beğenmedim” dedi. Alişan ise “16 yıl sonra ustura yaptım, ben de aslında beğenmedim” sözleriyle eşine katıldı.

Yakın dostları Demet Akalın’ın doğum gününe katılmaması ilgili de Buse Varol, “Aslında geliyordu ama son dakika işi çıktı herhalde” derken, Alişan ise esprili bir dille “Okan yine bir yamuk yapmış olabilir” yorumunda bulundu. Öte yandan, Kanye West’in İstanbul konseriyle ilgili soruya çift, “Bilet almadık, tanımıyoruz” yanıtını verdi. Buse Varol ise “Ben sevdiğim, tanıdığım insanların konserine gitmeyi tercih ediyorum” diyerek konuyu noktaladı.

Röportaj sonrası, Alişan’ın pandemi döneminde vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş da röportaja dahil olup, "Hem Alişan’ı hem de Buse’yi çok seviyorum" dedi.