Büşra Pekin, kutlamaya doyamadı

Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum’da kutladı. Öyle ki kutlamaya doyamadı...

Partide bolca tabak kıran Büşra Pekin, özel gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.

Büşra Pekin, 42 yaşına kadar mutlu bir yaşamı olduğunu, bundan sonra da hayatının aynı şekilde devam etmesini diledi.