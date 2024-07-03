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        Haberler Magazin Büşra Pekin, kutlamaya doyamadı

        Büşra Pekin, kutlamaya doyamadı

        Büşra Pekin, yeni yaşını kutlamaya doyamadı. Pekin'in Bodrum'daki yaş günü partisine yakın arkadaşları katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:11
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        Yeni yaşa kutlama
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        Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum’da kutladı. Öyle ki kutlamaya doyamadı...

        42 yaşına giren Büşra Pekin, yakın arkadaşlarıyla birlikte gece boyu süren yaş gün partisinde mutluluğu gözler önüne sererken Sirtaki yaparak eğlenceyi doruklara taşıdı.

        Partide bolca tabak kıran Büşra Pekin, özel gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.

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        Büşra Pekin, 42 yaşına kadar mutlu bir yaşamı olduğunu, bundan sonra da hayatının aynı şekilde devam etmesini diledi.

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        #büşra pekin
        #yaş günü
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