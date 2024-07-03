Büşra Pekin, kutlamaya doyamadı
Büşra Pekin, yeni yaşını kutlamaya doyamadı. Pekin'in Bodrum'daki yaş günü partisine yakın arkadaşları katıldı
Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum’da kutladı. Öyle ki kutlamaya doyamadı...
42 yaşına giren Büşra Pekin, yakın arkadaşlarıyla birlikte gece boyu süren yaş gün partisinde mutluluğu gözler önüne sererken Sirtaki yaparak eğlenceyi doruklara taşıdı.
Partide bolca tabak kıran Büşra Pekin, özel gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.
Büşra Pekin, 42 yaşına kadar mutlu bir yaşamı olduğunu, bundan sonra da hayatının aynı şekilde devam etmesini diledi.