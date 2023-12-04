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        Haberler Televizyon Büyük Beyaz filmi konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir?

        Büyük Beyaz filmi konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir?

        4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Büyük Beyaz filmi merakla araştırılıyor. Peki, Büyük Beyaz filmi konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:07
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        Büyük Beyaz filmi konusu nedir?
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        Orijinal adıyla Great White olarak bilinen Büyük Beyaz filmi 4Aralık 2023 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Büyük Beyaz filmi konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU

        Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

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        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

        Katrina Bowden - (Kaz)

        Aaron Jakubenko - (Charlie)

        Te Kohe Tuhaka - (Benny)

        Tim Kano - (Minase)

        Jason Wilder - (Luke)

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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