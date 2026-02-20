Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor" | Dış Haberler

        "Büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor"

        Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, 38. CDU Genel Kurulundaki konuşmasında, "Yeni bir dünya düzeni, büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yeni bir dünya düzeninin, büyük bir güç düzeninin hızla şekillendiğini söyledi.

        Merz, Stuttgart'ta düzenlenen 38. CDU Genel Kurulunda konuştu.

        Küresel düzenin dönüşümüne tanıklık edildiği bir dönemde yaşandığını belirten Merz, kurallara dayalı düzenin bilindiği şekliyle artık mevcut olmadığını yineledi.

        "Yeni bir dünya düzeni, büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor." ifadesini kullanan Merz, bu değişimin, küresel ekonomiyi, dünya ticaret düzenini, Avrupa'nın güvenliğini ve Almanya'nın dünyadaki rolünü etkilediğini dile getirdi.

        REKLAM

        Merz, bunun iç politika boyutunun da bulunduğunu, herkesi etkilediğini ve toplumda değişimlere yol açtığını söyleyerek, "Biz ne yapıyoruz? Cevap nispeten basit. Yeni öncelikler belirliyoruz. Böylece birleşik Avrupa içinde Almanya için yeni, büyük bir strateji ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Yeni başlayan bu büyük güçler çağında, gücün giderek hukukun önüne geçtiğini savunan Merz, "Bu yeni çağda güç önemlidir, özellikle askeri güç ancak ekonomik güç de. Bu yeni dünya serttir ve evet, tehlikelidir." dedi.

        Merz, kuralların geçerli olmadığı yerde çatışmaların olma riskinin arttığına, son yıllarda Ukrayna'da görüldüğü gibi savaşlar çıktığına işaret etti.

        Yeni büyük güç politikasının, gümrük vergileriyle, sübvansiyonlarla ve piyasalara erişiminin sınırlandırılması ve kısıtlanmasıyla yapıldığına işaret eden Merz, aynı zamanda bunun, teknolojik rekabeti artırdığını anlattı.

        Merz, yarı iletkenler, yapay zeka ve depolama teknolojileri konusunda geride kalanların, sadece ekonomik güçlerini değil aynı zamanda siyasi etki güçlerini de kaybedecekleri uyarısında bulunarak, "Teknoloji bugün endüstriyel egemenliği ve güvelikle ilgili yetenekleri belirliyor. Bu teknolojilere hakim olanlar, uygulanacak kuralları da belirler." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ABD ile ilişkiler

        Öngörülmez olmanın da siyasetin bir aracı haline geldiğinin görüldüğünü aktaran Merz, ABD'ye karşı buna ilişkin gerilimi hissettiklerini ve Amerikalılarla ilişkiyi yeniden tanımlama ihtiyacı duyduklarını söyledi.

        ABD ile yaşanan siyasi gerilimlere rağmen Amerikalıların dost olduğunu ve böyle kalması için mücadele edeceklerini belirten Merz, ancak ABD'nin "uluslararası düzeninin garantör gücü olma rolüne ilgiyi kaybettiğinin" de bir gerçek olduğunu dile getirdi.

        Merz, bu yeni dünya düzenini "değişmez bir kader" olarak kabul etmeyeceklerini, bu düzeni şekillendirebileceklerini belirterek, ABD'ye yenilenen bir ortaklık için el uzattıklarını ifade etti.

        "Ancak aynı zamanda gelecekte kaderimizi kendi elimize almamız gerektiğini biliyoruz." diyen Merz, bu yeni düzenin kurulmakta olduğu dünyada emniyet içinde, güçlü ve özgür olmak istediklerinin altını çizdi.

        Ukrayna'daki savaşın, eski sistemde yaşanılmadığını ancak tam olarak yeni sisteme de geçilmediğini gösterdiğini söyleyen Merz, "Avrupa'nın bu bölgesinde savaş halinde değiliz ancak artık barış içinde de değiliz. Özgürlüğümüze yönelik tehdit açık bir şekilde hissediliyor." ifadelerini kullandı.

        Merz, birkaç yıl sonra sadece bugün yaşananları değerlendirmeyeceklerini, aynı zamanda bugün doğru olanın yapılıp yapılmadığına ilişkin de hesap vermek zorunda kalacaklarını kaydederek, "Çünkü tarih bize bir şeyi öğretti, yatıştırma barışı sağlamaz, saldırganı cesaretlendirir. Bugün naif bir pasifizmi takip edenler, yarının savaşlarını teşvik eder." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinin önündeki pusuda öldürülmüştü; 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde pusu kurulan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yıldırım'ın (42) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması