'Büyük Filistin Mitingi' programı belli oldu

'Büyük Filistin Mitingi'ne çok sayıda devlet adamı ve siyasi parti lideri katılacak AK Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Büyük Filistin Mitingi' milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak" denildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor. Ak Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili il başkanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak. Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak. Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı" denildi.

SİYASİ PARTİLERDEN YOĞUN KATILIM

Siyasi parti genel başkanlarının da mitinge katılacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak" ifadeleri kullanıldı.