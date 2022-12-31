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Büyük ikramiye ne kadar? 2023 Milli Piyango tam bilet ne kadar kazandırıyor?

Yeni yıla saatler kala büyük ikramiye çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Bu yıl 200 TL'ye satılan tam bilete ne kadar ikramiye çıkacağı belli oldu. İşte, 2023 Milli Piyango tam bilet ikramiye miktarı ve kazanan numara hakkında merak edilenler...

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  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    Milli Piyango heyecanı sürerken milyonlarca vatandaşın gözü tam bilete çıkacak büyük ikramiye miktarına çevirildi. Büyük ikramiyenin sahibinin belirleneceği Milli piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23:15 itibarıyla başlayacak. İşte, 2023 Milli Piyango tam bilet büyük ikramiye miktarı...
  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

    Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

    Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    İşte çekiliş saatleri;

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 
  • BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2023 Milli Piyango tam bilet bu sene ne kadar veriyor?

    Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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