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        Haberler Yaşam Büyük İskender'in taç giydiği saray kalıntıları halka açılıyor

        Büyük İskender'in taç giydiği saray kalıntıları halka açılıyor

        Antik Makedonya Krallığı'nın tanınmış hükümdarı Büyük İskender'in taç giydiği sarayın kalıntıları, 16 yıllık restorasyonun sonunda yeniden açıldı. Antik kalıntıların bulunduğu yerin pazar günü halka açılması planlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:23
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        Büyük İskender'in taç giydiği saray!
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        Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bulunan ve İskender'in babası 2. Filip'in Sarayı olarak da bilinen saray kalıntıları, MÖ 4. Yüzyılda inşa edilmiş ve tarihin ünlü hükümdarlarından Büyük İskender, burada taç giyerek kral ilan edilmişti.

        YUNANİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN AÇILDI

        Romalılar tarafından tahrip edilen ve 19. yüzyılda kazılarla ortaya çıkartılan kalıntılar, 16 yıllık restorasyonun ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından açıldı.

        Başbakan Miçotakis açılış konuşmasında "Az önce gördüklerimden çok etkilendiğimi söylemeliyim çünkü bu saray gerçekten çok özel bir mimari eser. Philip'in ihtişamını ve gücünü yansıtan birçok mozaik ve fresk içeren, iki katlı bir sanat eseri" ifadelerini kullandı.

        YUNANİSTAN'IN EN BÜYÜK BİNASI

        İskender'in babası 2. Filip tarafından inşa ettirilen sarayın kalıntıları 15 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve klasik Yunanistan'ın en büyük binası olarak biliniyor.

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        #Büyük İskenderin taç giydiği saray
        #yunanistan
        #selanik
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