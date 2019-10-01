Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Büyük İstanbul Otogarı'nda beklenen yıkım başladı

HABERTURK.COM

İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı olarak da bilinen Büyük İstanbul Otogarı'nda yıkım başladı. İBB ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren otogar ve çevresinde düzenleme çalışması başlattı. Son yıllarda sürekli gündem olan alt katlarda yer alan metruk alanlar yıkılıyor. Yıkım sonrası bu alanların temizlenip aydınlatılacağı ve sosyal alanlar oluşturulacağı öğrenildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, otogarın alt katlarının çalışmayla güvenli bir hale getirileceğini söyledi

büyük istanbul otogarı

İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı olarak da bilinen Büyük İstanbul Otogarı'nda dönüşüm başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren otogarın özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen alt katlarındaki metruk alanlar ile çevresinde düzenleme çalışması başlattı. İş makinelerinin de yer aldığı çalışmada metruk alanlar yıkılıyor. Yıkım sonrası bu alanların temizlenip aydınlatılacağı ve sosyal alanlar oluşturulacağı öğrenildi. İBB, çalışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. 

İBB ekipleri otogarın alt katlarında yıkım çalışmasına ilişkin bilgi veren İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, şunları söyledi: "Ekiplerimiz bugün sabah itibarıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap bir tahliye planı ve önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini ve aydınlatmasını yapıyoruz. Ve daha güvenli bir hale getiriyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 01.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
KYK burs başvurusu ne zaman? 2019 - 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
GÜNDEMÖğrencilerin gözü bu tarihlerde
MHP lideri Bahçeli TBMM'deki etkinliklere katılmayacak
GÜNDEMTBMM açılışına katılmayıp dinlenecek
İstanbul hatırlattı, gözler İzmir'e çevrildi: 13 fay hattı var
GÜNDEMİstanbul hatırlattı, gözler oraya çevrildi: 13 fay ...
Türkiye'de toplanan atığın sadece yüzde 12'si geri kazanıma gitti - Haberler
GÜNDEMAtıkların sadece yüzde 12'si dönüştü
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı - Haberler
GÜNDEMBu dev Alaçatı açıklarında görüldü!
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir?
GÜNDEMPastırma sıcakları nedir, ne zaman başlar?
27 yıldır unutulmayan acı: Cevizdalı katliamı
GÜNDEMUnutulmayan acı: Cevizdalı katliamı
Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Sonbahar ve kış operasyonlarına başlıyoruz - Haberler
GÜNDEMBakan Soylu açıkladı! "Bugün itibarıyla başlıyoruz"
Son dakika! 'Böyle tütün sarılmaz' dedi, sonrası akılalmaz: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
GÜNDEMTütün sarma tartışması çatışmaya dönüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X