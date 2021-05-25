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"Büyük Mustafa" Altay'ı Süper Lig'e çıkarma hedefinde

Futbol hayatına Altay'da başlayan "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala teknik direktör olarak görev yapmaya başladığı siyah-beyazlı ekibin başında TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'ya karşı mücadele edecek

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala futbolculuk kariyerine başladığı Altay'da teknik direktör olarak göreve başlayan Mustafa Denizli, play-off finaline taşıdığı siyahlı-beyazlı ekiple Süper Lig'e yükselme maçında yarın Altınordu'ya karşı takımın başında sahaya çıkacak.

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'a dönerek takımın başına geçti.

Normal sezonda ve play-off yarı finalindeki toplam 4 maçı kayıpsız geçen Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, yarın play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu ile Süper Lig'e çıkma maçına çıkacak.

SÜPER LİG'DE 113 GOLÜ VAR

Futbolculuğunda Süper Lig'de 113 golü bulunan Mustafa Denizli, Altay'da 12 gole ulaştığı 1979-1980 sezonunda Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz'la gol krallığı unvanını paylaştı.

1980'de Altay'da oyuncu olarak ulaştığı Türkiye Kupası'nı 1991'de Galatasaray ve 2009'da da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kazanan Denizli, Galatasaray'da, 2000-2001'de Fenerbahçe'de, 2008-2009'da da Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'la 1987-1988 ve 1990-1991'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzandı.

Mustafa Denizli, Galatasaray'da 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerinin ardından yarı finale kadar çıktığı turnuvada Rumen ekibi Steaua Bükreş'e yenildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki A Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterdi.

YURT DIŞI KARİYERİ

Teknik direktör olarak Türkiye'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve son olarak Altay'da görev yapan Mustafa Denizli, yurt dışında da Almanya'nın Alemannia Aachen, İran'ın Pas, Persepolis ve Traktör, Azerbaycan'da da Hazar Lenkaran takımlarını çalıştırdı.

YARDIMCILARI

Mustafa Denizli'nin yardımcıları arasında uzun dönem Altay'da forma giyen kaleci Zafer Öğer'in yanı sıra bu sezon başında Gençlerbirliği'nde ilk teknik direktörlük görevini yaşayan Mert Nobre de yer alıyor.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çalışmaktan en fazla keyif aldığım teknik direktör Mustafa Denizli'ydi." ifadelerini kullanan Mert Nobre, futbolculuğunda 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkarken, geçen sezon da Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yaptı.

17 FUTBOLCU DAHA ÖNCE SÜPER LİG'E ÇIKTI

Tecrübeli isimlerden kurulu Altay'da bu sezon kadroda yer alan isimlerden 17'si takımlarıyla TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Gençer Cansev, Lokman Gör ile Rıdvan Şimşek'in üçer kez şampiyonluk elde ettiği TFF 1. Lig'de Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, İlhan Depe, Murat Akça, Tolga Ünlü ve Zeki Yıldırım ikişer, Adam Stackhowiak, Cihan Topaloğlu, Çağlar Birinci, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Ozan Evrim Özenç, Yekta Kurtuluş ile Ziya Alkurt da birer defa takımlarıyla Süper Lig'e çıkma coşkusu yaşadı.

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