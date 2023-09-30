MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde günün konsepti peynirler ve sıfır atık oldu. Düello şeklinde oynanan ödül oyununda rakibini yenen yarışmacı finale çıkacak. Günün sonunda en başaralı tabağı çıkaran yarışmacı büyük ödül 100 bin TL'nin sahibi oldu. İşte 29 Eylül 2023 Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayları...
MasterChef heyecanı ödül oyunu ile devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan peynirden oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı 100.000 liranın sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.
MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.
Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar...
Mavi Takım
Tahsin - Kaptan
Sergen
Metin
Barbaros
Ayaz
Azize
Tanya
Barış
Alican
Eda
Kırmızı Takım
Eren - Kaptan
Hasan
Kıvanç
Dilara
Tolga
Esra
Cemre
Batuhan
Uğur
Kerem