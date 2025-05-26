Büyük risklerin karşılığını aldı

"Risk yoksa başarı da yoktur" veya "Riski olmayan başarı ışıldamayan zafere benzer"...

Film çekimlerinde en fazla riske giren oyuncunun Tom Cruise olduğunu söylemek yanlış olmaz. En tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmayı tercih etmeyen, böylelikle canlandırdığı karakteri tüm gerçekliğiyle canlandırmanın peşinde olan Cruise, günümüzde sinemanın en sükseli yıldızı konumunda.

Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma', gösterime girdi. Gişe rakamlarından anlaşılan o ki Cruise tüm çabalarının karşılığını bir hayli alıyor.

'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın açılış gişesi, bunun en iyi örneklerinden biri oldu. Filmin 3 günlük hasılatı 204 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Dünya genelinde 3.857 salonda gösterime giren, 400 milyon dolarlık bütçeye sahip 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma', ABD'de; 77 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 127 milyon dolarlık gişeyle açıldı.

Christopher McQuarrie'nin yönettiği 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma', açılış gişesiyle bütçesinin dörtte birini 3 günde çıkarmış oldu. (Sinema salonlarının payı çıktıktan sonra )