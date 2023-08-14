MasterChef'te eleme heyecanı! 13 Ağustos MasterChef kim elendi?
MasterChef Türkiye All Star heyecanlı bir bölüm ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadele verilen eleme gecesinde yarışmacılar koruk ile yaptıkları yemekleri jürilere sundular. Sunumun ardından jüri oyları ile elenen isim belli oldu. İşte "MasterChef'te kim elendi?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...
MasterChef'te eleme heyecanı... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın son oyununda Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray arasında geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrilmişti. Peki, MasteChef kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef'te eleme gecesi...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de elenen isim Mert oldu.
MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Mert olmuştu.