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        Haberler Gündem Büyük Zafer'in ardından Mustafa Kemal Atatürk TBMM'ye geldiği görüntüler ilk kez ortaya çıktı! - Güncel haberler

        Büyük Zafer'in ardından Mustafa Kemal Atatürk TBMM'ye böyle gelmiş

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Zafer'in ardından TBMM'ye geldiği ilk görüntüler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu..." ifadeleriyle paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:43
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        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.

        Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinema Genel Müdürlüğünce Atatürk'ün dijital ortama aktarılan görüntülerine yer verdi.

        Görüntülerin 1922 yılına ait olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı." ifadesini kullandı.

        Görüntülerde Atatürk'ün TBMM ziyareti ve bu esnada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanması yer alıyor.

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