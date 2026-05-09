Büyükçekmece cep otogarı esnafından açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükçekmece ilçesinde açılan cep otogarının esnafı kira ve korsan taşımacılıkla ilgili basın açıklaması yaptı.

İHA'nın haberine göre, Trakya illerine giden minibüslerin tek çatı altında toplanması amacıyla, İBB tarafından yaklaşık 5 ay önce Büyükçekmece'de cep otogarı açıldı. Otogara taşınan 15 firmadan yalnızca 3 tanesinin bugün faaliyetine devam ettiği belirtildi. Yüksek kira, otogara giriş çıkış ücreti ve alan darlığı nedeniyle zarara girdiklerini ayrıca çevrede aynı işi yapan firmaların korsan taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle, firma sahipleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Firma sahiplerinden Rasim Pakır, şunları söyledi:

"Cep otogarını oluşturmak için biz talep etmiştik. Bu talep sonrası buranın yapılacağı söylenildi. Sonrasında bizimle toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda bize, 'Daha kurumsal hale geleceksiniz. Biz bu otogara sizler için yaptık. Buraya gelip ihale ile yazıhane alacaksınız. Dışarıda başka firma kalmayacak. Bütün firmalar buraya gelecek' denildi.

İhale bedeli 2 metrekare yer 75 bin lira + KDV'den başladı. 190 bin liraya kadar çıktı. Kapı çıkışları 550 lira; bugün Esenler Otogarı'nda böyle değil. Esenler Otogarı'nda bile 260 metrekare bir yazıhane 50 bin lira. Bir cep otogarı olmasına rağmen buranın kirası 100 bin liradan başlıyor. Araç giriş çıkışları da 550 lira. Belediye yapmış olduğu otogarlarda insanlara daha ucuz, çayını kahvesini kekini vesaire vermek amaçlı bir yer kurar. Bir çay 80 lira. Bir yolcu bunu nasıl içecek. Bir su 50 lira. Bunu nasıl içecek biz bu yüzden burada ciddi bir zarara uğradık.

Buradaki esnaf çok zor ve mağdur durumda. Tahliye kararları yazılmış. Kiralar 100 bin lira, ödeyemiyoruz. Otogarda bir tane yolcu yok. Burada açıklama olacağı için bazı firma sahipleri ile şoför arkadaşlar burada. Belediye bu konuda esnafına yardımcı olmuyor. Biz kiraları, kapı çıkışlarını veremiyoruz. Bundan dolayı zor durumda esnafımız. Dışarıda korsan faaliyet gösteren firmalara da göz yumuluyor. Bize sözleri vardı. Beykent bölgesindeki firmaları da getireceklerdi. Maalesef 5 ay geçti gelmedi."

Başka bir firma sahibi olan Ahmet Timur ise, "Diğer firmalar buraya gelmiyorlar. Korsan taşımacılık yapıyorlar. Normalde otogar üzerinden kalkmaları gerekirken onlar, benzin istasyonları ve E-5 kenarlarından kalkıyorlar. Herhangi bir çıkış belge göstermiyorlar. Biz bunların bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz. Biz defalarca müracaat ettik. Maalesef kimse buraya karışmıyorlar. Mağdur olan 3-4 firma geldik" şeklinde konuştu.

