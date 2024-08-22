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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de endişelendiren görüntü! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de endişelendiren görüntü: Denizin rengi kahverengiye döndü

        İstanbul Büyükçekmece'de her gün yüzlerce vatandaşın denize girmek için kullandığı halk plajı, iddiaya göre, kanaldan karışan kirli su nedeniyle kahverengiye büründü. Suyun yüzülmez halde olduğunu gören vatandaşlar evine dönerken, deniz havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:03
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        Marmara Denizi'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan halk plajında öğle vakitlerinde yüzmek için gelenler kahverengi bir suyla karşılaştı.

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        İddiaya göre, yağmur suyu kanalında akan kirli su, karıştığı denizi kahverengiye döndürdü.

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        Yüzmek için gelenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

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        Yüzmeye gelenlerin bir kısmı evine dönerken kimisi de yakınlardaki başka plajlara gitmeyi tercih etti.

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        Kahverengiye dönen deniz, havadan görüntülendi.

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        Şişli'den Büyükçekmece'ye yüzmek için geldiğini söyleyen Doruk Yalçın, “Ben buraya Şişli’den geldim arkadaşımın evine, bir günlük tatil yapmaya. O da beni bugün yüzmeye davet etmişti ama sabah geldiğimde böyle değildi bir eve gittik hazırlandık derken bir baktık su çok kötü oldu. Biz de bugün girmeyi düşünmüyoruz yani girersek biraz daha ilerden gireceğiz" dedi.

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        #yerel haberler
        #çevre haberleri
        #Büyükçekmece
        #istanbul
        #Deniz Kirliliği
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