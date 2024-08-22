Şişli'den Büyükçekmece'ye yüzmek için geldiğini söyleyen Doruk Yalçın, “Ben buraya Şişli’den geldim arkadaşımın evine, bir günlük tatil yapmaya. O da beni bugün yüzmeye davet etmişti ama sabah geldiğimde böyle değildi bir eve gittik hazırlandık derken bir baktık su çok kötü oldu. Biz de bugün girmeyi düşünmüyoruz yani girersek biraz daha ilerden gireceğiz" dedi.