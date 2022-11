İHA

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, Turkuvaz Medya’da düzenleniyor. Forumun açılış oturumuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuk oldu. Pandemi döneminde en fazla zararı gören sektörlerden birinin futbol olduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, “Henüz 5 ay önce göreve başladık. Federasyon olarak kulüplerin yaşadığı sıkıntılara gelir kaynakları oluşturmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde acil çözüm bekleyen sorunlardan biri naklen yayın ihalesiydi. Bu da futbolun en büyük gelir kaynağı. Bizden önce yaklaşık 7 aydan beri yapılan çalışmalara Kulüpler Birliği ile mutabık kalınan rakamın 2 milyar 50 milyon TL olduğunu öğrendik. Bu rakamda mutabık kalınmış. Göreve geldikten sonra ‘rakamı nasıl arttırırız’ dedik. 3 gün içerisinde çok daha yüksek rakama sonuçlandırdık. Böylece ekonomi adına ilk adımımızı atmış olduk. Amacımız futbolumuzun marka değerini yükselterek hem naklen yayın hem de diğer gelirleri arttırmak. Bunun için de hazırladığımız yan projeleri hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

''DAHA FAZLA SPONSOR DAHA FAZLA GELİR DEMEK''

Başkan Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig'e yayıncı kuruluş ihalesini de sonuçlandırdıklarını ifade ederek, “Adaylarımızı açıkladıktan sonra ilk günden itibaren futbolda eksikliğini hissettiğimiz 4 konunun altını çizdik. 1.'si güven konusunu gündeme getirdik. 2 adalet, 3 eşitlik ve 4 şeffaflık. Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kulüplerimize eşit mesafede duruyoruz. Bunu da kararlılıkla sürdüreceğiz. En üst liginden en alt lige kadar bütün olarak marka değerimizi tabandan tavana arttırmamız gerekiyor. Bu hedefimize uygun olarak 2 ve 3. lig kulüplerimizin kalıcı gelir için naklen yayın ihalesini imzaladık. Bu liglerin canlı yayınlanmasıyla izlenebilirliği, tanınırlığı daha da artmış olacak. Sponsorların bu takımlara ilgisi artacak. Kulüpler için yeni gelir kapısı açılacak. Bu futbolcuların vitrine çıkmasıyla kulüpler futbolcu satışından önemli gelirler elde etmiş olacak. Daha şeffaf daha güvenli maçlar daha fazla sponsor ile daha çok gelir demek” diye konuştu.

''DIŞARIDAN FUTBOLCU GETİREREK ALTINDAN KALKMAMIZ ZOR''

Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere her takıma akademi zorunluluğu getireceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, “Türk futbolunun sıkıntılı dönemden çıkması için en önemli konu altyapı. Yurt dışından futbolcu getirerek altından kalkmamız çok zor. Cumhurbaşkanımız ile toplantı yaptık. Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Avrupa’nın en genç nüfusunsa sahip ülkelerinden biriyiz. Futbol için bu gençlerimizi yetiştiren antrenörlerin yeterli kalitede olması gerekiyor. Bundan sonra yurt dışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapıda yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. Oyuncuların hepsi aynı hafta, aynı eğitimi alacak. Altyapılarda görev yapan antrenörlerin maaşlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunu da günümüz şartlarına uyarlamak istiyoruz. Bu projede önce hocaları eğiteceğiz. Sonra da 6 ay Türkiye Futbol Federasyonu olarak maaşlarını biz vereceğiz. Böylece buraya kültür getirip 6 aydan sonra kulüplerimizin daha iyi devam etmesini istiyoruz. Almanya, İspanya ve Hollanda’da milli takımlar bazında özellikle U takımlarının altyapısını ziyaret etmeyi planlıyoruz. Akademileri ziyaret edeceğiz. Bunlardan önce Giresun ve Trabzonspor altyapı tesislerini gezdik. Altınordu’yu ziyaret edeceğiz. Hem yurt içi hem yurt dışında en iyi örnekleri bulup akademi programını hayata geçireceğiz. 17- 18 yaşından sonra futbolcu yetiştirme hedefi olamaz. Temel sağlam olursa bina da sağlam olur. Her yaş grubunun prensipleri farklı. Her yaşın uzman antrenörü farklı olacak. Uzmanların yetişmesi için de çalışmalarda bir takım firmalarla görüşüyoruz. Trabzonspor da aynı firma ile çalışmaya başlamış. Gençlerimiz, çocuklarımız kendi yaşlarına uygun temel eğitimleri alacak. Sağlıklı beslenmelerini de sürdürmüş olacak” açıklamasını yaptı.

''KORSAN YAYIN ŞU ANDA EN BÜYÜK PROBLEM''

Mehmet Büyükekşi, korsan yayının kulüplerin gelirlerini sekteye uğrattığını vurgulayarak, “Korsan yayın şu anda kulüplerimizin gelirinin düşmesinde en büyük problem. Bunu önlersek büyük adım atmış olacağız. Bize bildirilen korsan yayınları biz de aynı şekilde gönderiyoruz ve kayını kesiyorlar” dedi.

''HEDEFİMİZ ELEME GRUBUNDAN ÇIKMAK''

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’ndeki yükselişine de değinen Mehmet Büyükekşi, “A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden, B Ligi'ne yükseldi. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası eleme grubundan çıkarak Almanya’da en güzel şekilde temsil etmek. İnşallah mili takım bunu başararak Türk halkının göğsünü kabartacaktır. Kulüplerimizin istediği sonuçları alamaması ülke puan sıralamasında bizi 20. sıraya getirdi. Bu yıl kulüplerimizin Avrupa’da başarılı sonuçlar almasının ardından 12. sıraya yükseldik” diye konuştu.