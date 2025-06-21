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        Haberler Gündem Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 4 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2025 - 02:56 Güncelleme: 21.06.2025 - 03:13
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        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu atandı.

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        Ayrıca, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan getirildi.

        BAKANLIKLARDA ATAMALAR

        Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esener atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığı'na Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 yeni isim atandı.

        YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

        Karara göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Gökyurt, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cem Erdem atandı.

        ADLİ TIP KURUMU'NDA ATAMALAR

        Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumu'nda; Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği'ne Uzm. Dr. Hasan Gökçay getirildi.

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