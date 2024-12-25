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        Haberler Gündem Güncel Büyükşehir'den Elbistan'a yeni çarşı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir'den Elbistan'da rezerv alanlardaki iş yerler için yeni çarşı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan'da rezerv alanlarda kalan iş yerleri için geçici çarşılar oluşturuyor. 155 esnafa ev sahipliği yapacak Güneşli ve Kocasinan'daki çarşıların kısa sürede esnafa teslim edilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:08
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        Büyükşehir'den Elbistan'a yeni çarşı
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        Kahramanmaraş'ın yeniden imarı ve inşası için çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için de yeni projeler üretiyor.

        6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına geçici çarşıların yapımı büyük bir hızla devam ediyor.

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        İlçe merkezindeki geçici çarşıların kurulumu KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştiriliyor. Toplam 155 konteyner iş yerinde de alt ve üstyapı imalatları yapılıyor.

        Ayrıca konteyner iş yerlerinin çatı ve sundurma imalatları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

        Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla esnafın geçici iş yerlerinde faaliyetlerine başlaması ile, deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

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