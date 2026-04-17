Büyükşehir'den "Plaj Mersin" projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, turistik açıdan daha cazibeli bir kent çalışmaları kapsamında Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında "Plaj Mersin" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Plaj Mersin", 40 metre genişliğindeki kum beslemesi yoluyla oluşturulacak. Batımetri (deniz tabanı kot ölçümleri) haritalanmasına başlanan proje sayesinde Mersinliler; deniz, kum ve güneşin tadını kentin en işlek alanında çıkarabilecek.

Projeye dair bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Burhan Tokgöz, "Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 'Plaj Mersin' projemize başladık. Proje alanı, Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında kuş uçuşu yaklaşık 8 kilometrelik bir hatta olacak. Bu hatta, 40 metre genişliğinde kum beslemesi yoluyla kumsal oluşturma ve koruyucu kıyı yapıları çalışılacak" dedi.

Çalışmanın ilk aşaması olan batımetri ölçümlerinin başladığını da ifade eden Tokgöz, "Çalışmaları 2 adet tekne ve 1 adet insansız deniz aracı ile sürdürüyoruz. Proje kapsamında çeşitli plaj sporları, su sporları, yürüyüş alanı, açık hava sineması ve konser alanları gibi yapılar da yer alacak. Bu proje kapsamında, merkezde güvenli bir şekilde denize girmek isteyen her yaştan vatandaş için 'Plaj Mersin' çalışmalarını başlattık. En kısa sürede plajımızı hizmete sunacağız" diye konuştu.