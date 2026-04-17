        Haberler Gündem Güncel Büyükşehir'den "Plaj Mersin" projesi | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir'den "Plaj Mersin" projesi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasındaki alanda "Plaj Mersin" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeye dair bilgi veren İnşaat Mühendisi Burhan Tokgöz, "Bu hatta, 40 metre genişliğinde kum beslemesi yoluyla kumsal oluşturma ve koruyucu kıyı yapıları çalışılacak. Bu proje kapsamında, merkezde güvenli bir şekilde denize girmek isteyen her yaştan vatandaş için 'Plaj Mersin' çalışmalarını başlattık. En kısa sürede plajımızı hizmete sunacağız" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, turistik açıdan daha cazibeli bir kent çalışmaları kapsamında Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında "Plaj Mersin" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Plaj Mersin", 40 metre genişliğindeki kum beslemesi yoluyla oluşturulacak. Batımetri (deniz tabanı kot ölçümleri) haritalanmasına başlanan proje sayesinde Mersinliler; deniz, kum ve güneşin tadını kentin en işlek alanında çıkarabilecek.

        Projeye dair bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Burhan Tokgöz, "Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 'Plaj Mersin' projemize başladık. Proje alanı, Müftü Deresi ile Mezitli Deresi arasında kuş uçuşu yaklaşık 8 kilometrelik bir hatta olacak. Bu hatta, 40 metre genişliğinde kum beslemesi yoluyla kumsal oluşturma ve koruyucu kıyı yapıları çalışılacak" dedi.

        Çalışmanın ilk aşaması olan batımetri ölçümlerinin başladığını da ifade eden Tokgöz, "Çalışmaları 2 adet tekne ve 1 adet insansız deniz aracı ile sürdürüyoruz. Proje kapsamında çeşitli plaj sporları, su sporları, yürüyüş alanı, açık hava sineması ve konser alanları gibi yapılar da yer alacak. Bu proje kapsamında, merkezde güvenli bir şekilde denize girmek isteyen her yaştan vatandaş için 'Plaj Mersin' çalışmalarını başlattık. En kısa sürede plajımızı hizmete sunacağız" diye konuştu.

        Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede!

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (DHA)

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?