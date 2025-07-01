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        Büyükşehir "Samsun Market"i hizmete açıyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi "Samsun Market"i yarın hizmete açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yerli üretici ve kooperatiflerimizin destekleneceği, hemşehrilerimizin kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın alabileceği marketimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:24
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        Büyükşehir'den "Samsun Market"
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerin ve çiftçilerin ürettiği ürünleri Samsunlularla buluşturacak "Samsun Market", yarın hizmete açıyor.

        Samsun Market'te büyük bölümü kadın kooperatiflerden oluşan ve Türkiye'nin birçok yerindeki kooperatiflerle Samsun'daki yerli üreticilere ait 550 kalem ürünün satışa sunulacağı belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta Çiftlik Otoparkı'nın üzerindeki alanda hizmete başlayacak market 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, açılış öncesi Samsun Market'i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Halit Doğan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Her alanda üreticilerimizi desteklerken hemşehrilerimizin yanında olmayı da sürdürüyoruz. Çiftçilerimizi tohum, fide ve yem gibi desteklerle üretim aşamasında desteklediğimiz gibi ürettikleri ürünlerin alıcıya ulaşması noktasında da onları yalnız bırakmıyoruz. 'Samsun Market' işte bu noktada çok önemli bir görev üstlenecek. Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Yerli üretici ve kooperatiflerimizin destekleneceği, hemşehrilerimizin kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın alabileceği marketimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

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