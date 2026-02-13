Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Büyüme geriliğinden kansızlığa: Çölyak hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler

        Gluten masum mu? Çölyak hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler

        Toplumun yaklaşık yüzde 1'ini etkilediği düşünülen çölyak hastalığı, yalnızca bağırsakları değil tüm vücudu etkileyebiliyor. Gluten tüketimiyle tetiklenen bu otoimmün hastalık, farklı ve bazen sessiz belirtilerle ortaya çıkabiliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çölyak hastalığının bilinmesi gerekenleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belirti vermeden ilerleyebilen çölyak hastalığı, “sessiz çölyak” olarak da biliniyor. Her 1 belirti gösteren vakaya karşılık 7 belirtisiz vaka olabileceği belirtilirken, uzmanlar farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

        ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

        Çölyak hastalığı; buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin verdiği anormal tepki sonucu ortaya çıkan, ince bağırsağı etkileyen kronik bir hastalıktır. Gluten tüketildiğinde bağışıklık sistemi bu proteini zararlı olarak algılar ve ince bağırsağın iç yüzeyine saldırır.

        Bu durum, bağırsakta besin emilimini sağlayan ve villus adı verilen parmaksı yapıların zarar görmesine yol açar. Villuslar düzleştiğinde bağırsak görevini tam olarak yerine getiremez ve besinlerin sindirimi ile emilimi bozulur. Özellikle demir ve folik asit gibi kan yapımında önemli olan maddelerin emilimi azalır.

        UYARI: Erken tanı ve doğru beslenme ile hastalar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilir. Bu nedenle risk grubunda olanların ve belirtiler yaşayan kişilerin mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi önemlidir.

        REKLAM
        Reflü nedir?
        Reflü nedir?
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!

        SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

        - Kilo kaybı

        - Karında şişkinlik ve gaz

        - Kronik ishal veya kabızlık

        - Bulantı ve kusma

        - Yorgunluk, halsizlik

        - Açıklanamayan demir eksikliği anemisi

        - Kemik ve eklem ağrıları

        - Osteoporoz (kemik kaybı)

        - Depresyon veya anksiyete

        - Ellerde ve ayaklarda uyuşma (periferik nöropati)

        - Kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık veya tekrarlayan düşük

        - Ağız içi yaralar

        - Kaşıntılı cilt döküntüleri

        - Kötü kokulu ve yağlı dışkılama

        BAĞIRSAKTA OLUŞAN HASAR VE SONUÇLARI

        Çölyakta ince bağırsağın iç yüzeyinde yer alan villuslar hasar görür. Bunun sonucunda:

        - Besin emilimi azalır

        - Vitamin ve mineral eksiklikleri gelişir

        - Kansızlık görülebilir

        - Uzun vadede kemik erimesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir

        Bağırsak işlevinin bozulması, sindirim sistemi belirtilerinin yanı sıra vücudun farklı bölgelerini etkileyen şikâyetlere de yol açabilir.

        ÇÖLYAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

        Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yetişkin hastaların yaklaşık üçte birinde kronik ishal görülür. Ancak hastalık yalnızca ishalle sınırlı değildir.

        REKLAM

        ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI

        Küçük çocuklarda en dikkat çekici bulgu büyüme geriliğidir. Gluten içeren ek gıdalara geçildikten haftalar ya da aylar sonra kilo alımı yavaşlar ve boy uzaması geride kalır.

        Çocuklarda görülebilecek belirtiler:

        - Uzun süren ishal

        - Karın şişliği

        - Kusma

        - İştahsızlık

        - Kas ve kemik zayıflığı

        REKLAM

        Daha büyük çocuklarda ise boy kısalığı, ergenlikte gecikme, diş problemleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve demir eksikliği anemisi ön planda olabilir.

        ÇÖLYAK HASTALIĞININ NEDENLERİ

        Hastalığın ortaya çıkmasında üç temel faktör rol oynar:

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SORUNLARI

        Bağışıklık sistemi, glutenin bir bileşeni olan gliadine karşı antikor üretir. Bu antikorlar bağırsak yüzeyine zarar vererek villusların düzleşmesine neden olur.

        GENETİK YATKINLIK

        Çölyak hastalığı ailesel geçiş gösterebilir. Özellikle HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 genlerine sahip bireylerde risk artar. Ancak genetik yatkınlık tek başına hastalık gelişmesi için yeterli değildir.

        ÇEVRESEL FAKTÖRLER

        Viral enfeksiyonlar, sindirim sistemi enfeksiyonları ve bazı çevresel tetikleyiciler hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

        ÇÖLYAK HASTALIĞI TÜRLERİ

        TİPİK (KLASİK) ÇÖLYAK

        Genellikle 6–24 ay arasındaki çocuklarda görülür. İshal, kusma, iştahsızlık ve büyüme geriliği belirgindir.

        REKLAM

        POTANSİYEL ÇÖLYAK

        Belirti vermeyebilir ancak testler pozitiftir. Ailesinde çölyak olan kişilerde daha sık görülür ve düzenli takip gerektirir.

        SESSİZ ÇÖLYAK

        Hiçbir belirti olmadan yapılan taramalar sonucu saptanır. Belirtili her bir vakaya karşılık yaklaşık yedi belirtisiz vaka olduğu düşünülmektedir.

        NON-ÇÖLYAK GLUTEN HASSASİYETİ

        Çölyak benzeri şikâyetler görülür ancak kan testleri ve biyopsi negatiftir. Bu kişilerde de glutensiz beslenme önerilir.

        ÇÖLYAK HASTALIĞININ TANISI

        Tanı süreci birkaç aşamadan oluşur:

        Serolojik testler: Kanda çölyaka özgü antikorların araştırılması

        Genetik testler: HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 varlığının incelenmesi

        Endoskopi ve biyopsi: İnce bağırsaktan alınan doku örneğinin incelenmesi

        REKLAM

        Kesin tanı, biyopsi ile konur ve ardından ömür boyu sürecek glutensiz diyet başlatılır.

        GLUTEN İÇEREN BESİNLER

        - Buğday, arpa, çavdar

        - Ekmek, simit, pide, makarna

        - Kek, pasta ve bisküvi çeşitleri

        - Malt içeren içecekler

        - Bulgur ve kuskus

        - İşlenmiş et ürünleri

        - Hazır çorbalar ve soslar

        GLUTEN İÇERMEYEN BESİNLER

        - Tüm sebze ve meyveler

        - Baklagiller

        - Yumurta

        - Et, tavuk, balık (işlenmemiş)

        - Pirinç, mısır, patates

        - Nohut unu, kestane unu, soya unu

        - Katkısız yağlar

        - Evde çekilmiş baharatlar

        GLUTENSİZ DİYETİN ÖNEMİ

        Çölyak hastalığının tek etkili tedavisi ömür boyu glutensiz beslenmedir.

        REKLAM

        Diyet uygulanırken:

        - Buğday, arpa ve çavdar tamamen çıkarılmalıdır.

        - Paketli ürünlerin içerik etiketleri dikkatle okunmalıdır.

        - İşlenmiş gıdalarda gizli gluten olabileceği unutulmamalıdır.

        - Çapraz bulaşmaya karşı dikkat edilmelidir.

        - Diyet süreci mutlaka bir uzman ve diyetisyen kontrolünde yürütülmelidir. Çünkü bazı hastalarda zamanla laktoz intoleransı gibi ek sorunlar gelişebilir.

        ÇÖLYAK HASTALIĞININ GÖRÜLME SIKLIĞI

        Dünya genelinde toplumun yaklaşık yüzde 0,5–1’inin çölyak hastası olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda sıklık yüzde 0,3–1 arasında bulunmuştur.

        Bazı risk gruplarında hastalık daha sık görülür:

        - Tip 1 diyabet

        - Otoimmün tiroid hastalıkları

        - Down sendromu

        - Turner ve Williams sendromu

        - Birinci derece akrabasında çölyak olanlar

        Bu kişiler düzenli aralıklarla taranmalıdır.

        Çölyak hastalığı yalnızca bir sindirim sistemi hastalığı değildir; tüm vücudu etkileyebilen otoimmün bir durumdur. Belirtiler hafif ya da belirgin olabilir, hatta bazı kişilerde hiç şikâyet görülmeyebilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayrılmak isteyen kız arkadaşını otomobilde boğup, teslim oldu

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Alev Koç'u (39) aracında boğdu. Daha sonra adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınıp, tutuklandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"