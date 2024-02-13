Buzdolabını renklendiren magnetler ilk neden kullanılmaya başlandı?

Buzdolabı magnetleri uzun süredir reklamcılık sektöründe; şirketleri, markaları ve ürünleri tanıtmak için hediye olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra hediyelik eşya olarak da tercih edilen bu mıknatıslar, zamanla popülerleşti. İşte bu magnetlerin nasıl bulunduğu ve neden popülerleştiği gibi detaylar...