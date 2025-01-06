Buzlu yolda düşmemek için "penguen yürüyüşü" önerisi

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, birçok olumsuzluklarını da beraberinde getirdi. Uzun yıllar sonra ağır kış koşullarıyla karşı karşıya kalan Erzincan’da, kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle yollar buzla kaplandı.

Eğlenmek veya zorunluluktan dolayı sokağa çıkanların ciddi yaralanmalar ile karşı karşıya gelebileceklerine dikkat çeken uzmanlar, kalıcı sakatlıklara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşü ile geçilebileceğini belirtti.