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        Buzlu yolda düşmemek için "penguen yürüyüşü" önerisi

        Son yılların en sert kışını geçiren Türkiye'de, kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Eğlenmek veya zorunluluktan dolayı sokağa çıkan vatandaşlar ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalırken, uzmanlar ise sakatlanmaları önlemek için "penguen yürüyüşü" öneriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:37
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        Buzlu yolda düşmemek için "penguen yürüyüşü" önerisi
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        Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, birçok olumsuzluklarını da beraberinde getirdi. Uzun yıllar sonra ağır kış koşullarıyla karşı karşıya kalan Erzincan’da, kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle yollar buzla kaplandı.

        Eğlenmek veya zorunluluktan dolayı sokağa çıkanların ciddi yaralanmalar ile karşı karşıya gelebileceklerine dikkat çeken uzmanlar, kalıcı sakatlıklara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşü ile geçilebileceğini belirtti.

        Uzmanlar, "Bildiğiniz üzere ülkemizde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma ile birlikte düşmelere bağlı kırık ve burkulma vaka sayılarımız artmakta. Bu sakatlanmaları önlemek için mümkünse geniş tabanlı kaydırmaz ayakkabı giyilmesi yürürken kısa adımlar ile V şeklinde öne eğilerek kollarımız sarkık bir şekilde yürümek gerekiyor. Biz bu yürüyüşe kısacası 'penguen yürüyüşü' demekteyiz. Küçük ama basit bu önlemleri alabilirsek sakatlanmaları önleyebiliriz" dedi.

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