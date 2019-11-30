Bylock nedir? Soruları yeniden gündeme geldi. Bakan Süleyman Soylu, Bylock konusunda yapılan çalışmalarla daha önce kullanısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısının tespit edildiğini, bunların bin 387'sinin kamuda aktif görevde olduğunu açıkladı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının mesajlaşmak için kullandıkları uygulama olan Bylock uygulaması ile ilgili detaylar haberimizde...

BYLOCK NEDİR?

Bylock, Whatsapp ve türevlerinden farklı olarak kullanıcıların temelde yazışmalarını sağlasa da, kriptolu konuşma sağladığı için yazışmaların izlenebilmesi oldukça güç. Askeri seviyede şifreleme kullandığı belirtilen Bylock ile sesli görüşme ve yazışma yapılabilirken, görünüm olarak da herhangi bir sohbet programından ciddi anlamda bir fark bulunmuyor.



BYLOCK'I JERKES KULLANABİLİR Mİ?

By Lock, paylaşımların kripto özelliği ile başkalarının erişimini engelleyen bir akıllı telefon uygulaması. Herkesin kullanabileceği bir program değil. Programın en önemli özelliği sadece tarafların kullanıcı adlarını bilmesi ve karşıdan gelen onay kodunu girmesiyle çalışması.Sadece karşılıklı eklenen kişi ile iletişim kurulabildiği program üç gün içinde mesajları kendi kendine siliyor.



BYLOCK'I KİM GELİŞTİRDİ?

FETÖ Kasım 2014 itibariyle HSYK seçimlerinden önce şifreli yazışma programı ByLock uygulamasını hem Android hem de iOS tabanlı cihazlar için tasarlayarak kullanmaya başladı.