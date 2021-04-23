Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğerAyrılıkçı gruplarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno’nun cenaze törenine çok sayıda
ABONE OL

Ayrılıkçı gruplarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno’nun cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı

Cuma günü Çad'ın başkentinde toplanan binlerce insan cephe hattında birlikleri ayrılıkçı saldırılara karşı yönlendirirken öldürülen Çad Cumhurbaşkanı Itno’nun cenaze törenine katıldı.

Ayrılıkçı gruplarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno’nun cenaze törenine çok sayıda
Reuters

Cenaze törenine katılım konusunda isyancıların düzenleyeceği olası bir eyleme karşı uyarılan yabancı liderler cenaze törenine güvenlik nedeniyle katılmama uyarılarını rağmen katıldı. Katılanlar arasında Fransa, Gine, Mali, Moritanya ve Nijerya'dan devlet başkanları vardı.

Seçimlerde yüzde 79,32 oyla altıncı dönemini kazanan 68 yaşındaki Itno, Çad Cumhuriyeti’nin en uzun süredir görevde olan liderlerindendi. 2011 yıllından itibaren iktidar olan lider özellikle Batı ve Orta Afrika’da radikal dini örgütlere karşı Batı ülkeleriyle iş birliği güden bir politika uyguluyordu.

Itno'nun ölümünün ardından oğlu Askeri Geçiş Konseyi kurarak 18 ay boyunca görevi devralacağını duyurmuştu.

Ülkede Itno'nun iktidarına yönelik eleştiriler ülkenin zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen bunu değerlendirememesi ve farklı ülkelerin bu rezervlerde söz sahibi olmasıyla ilişkili olarak yapılmış, ülke petrol ihracatında düşük fiyatlar, kamu harcamalarında kesintiler ve iş grevleriyle birlikte yaşanan ekonomik sorunlarla alakalıydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Hindistan'da hastanede yangın: 13 koronavirüs hastası öldü! - Haberler
DÜNYAHindistan'da hastanede yangın faciası!
SON DAKİKA: Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek - Haberler
DÜNYAÇekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek
Suudi Arabistan’daki petrol tesisine Husiler tarafından dronelarla saldırı düzenlendi
DÜNYAYemen’de Husiler Cizan’a saldırı başlattığını duyurdu
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimi' açıklaması - Haberler
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimi' açıklaması
ASEAN Myanmarlı milletvekillerini Endonezya’da düzenlenecek zirveye çağırıyor
DÜNYAMyanmar’da kriz zirvesi
Meksika, göçmen çocukları korumak için güney sınırında önlemleri artıracak - Haberler
DÜNYAMeksika, göçmen çocukları korumak için önlemleri ...
KORONA FELAKETİ! Hindistan koronavirüs kâbusunu yaşıyor! - Haberler
DÜNYAHindistan kâbusu yaşıyor!
KRİTİK | Son dakika: Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle! (Rusya - Ukrayna)
DÜNYARusya'dan yeni hamle: Tansiyon düşecek mi?
"MOSKOVA'YA GEL!" Son dakika: Putin'den Zelenskiy'e cevap geldi! (Ukrayna - Rusya)
DÜNYAPutin'den Zelenskiy'nin davetine cevap!
ABD Dışişleri'nden "soykırım" açıklaması
DÜNYAABD Dışişleri'nden "soykırım" açıklaması