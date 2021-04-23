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Cenaze törenine katılım konusunda isyancıların düzenleyeceği olası bir eyleme karşı uyarılan yabancı liderler cenaze törenine güvenlik nedeniyle katılmama uyarılarını rağmen katıldı. Katılanlar arasında Fransa, Gine, Mali, Moritanya ve Nijerya'dan devlet başkanları vardı.

Seçimlerde yüzde 79,32 oyla altıncı dönemini kazanan 68 yaşındaki Itno, Çad Cumhuriyeti’nin en uzun süredir görevde olan liderlerindendi. 2011 yıllından itibaren iktidar olan lider özellikle Batı ve Orta Afrika’da radikal dini örgütlere karşı Batı ülkeleriyle iş birliği güden bir politika uyguluyordu.

Itno'nun ölümünün ardından oğlu Askeri Geçiş Konseyi kurarak 18 ay boyunca görevi devralacağını duyurmuştu.

Ülkede Itno'nun iktidarına yönelik eleştiriler ülkenin zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen bunu değerlendirememesi ve farklı ülkelerin bu rezervlerde söz sahibi olmasıyla ilişkili olarak yapılmış, ülke petrol ihracatında düşük fiyatlar, kamu harcamalarında kesintiler ve iş grevleriyle birlikte yaşanan ekonomik sorunlarla alakalıydı.