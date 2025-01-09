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        Haberler Dünya Çad'da silah sesleri | Dış Haberler

        Çad'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında silah sesleri duyuldu

        Orta Afrika ülkesi Çad'da başkent Encemine'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri Sarayın bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan silahlı şahısları etkisiz hâle getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:40
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        Çad'da silah sesleri
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        Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

        Koulamallah, başkanlık sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.

        Bütün girişimlerin güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini vurgulayan Koulamallah, olayla ilgili bütün bilgilerin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

        Saray çevresinde yerel saatle 20.45 sularında silah sesleri duyulmuş, silahlı kişilerin olduğu bir araç Cumhurbaşkanlığı Sarayına girmeye çalışmış ve söz konusu kişiler saray muhafızlarınca etkisiz hale getirilmişti.

        Duyulan silah seslerinin ardından, AA’nın ulaştığı saray kaynakları, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin bulunduğu aracın, başkanlık muhafızlarınca engellenip içindekilerin etkisiz hale getirildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

        Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

        Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

        Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

        İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermiş ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

        Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

        Çad, Fransa ile savunma anlaşmasını sonlandırmıştı

        Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

        Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.

        Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.

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