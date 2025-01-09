Çad'da silah sesleri

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, başkent Encemine'deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Koulamallah, başkanlık sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.

Bütün girişimlerin güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini vurgulayan Koulamallah, olayla ilgili bütün bilgilerin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Saray çevresinde yerel saatle 20.45 sularında silah sesleri duyulmuş, silahlı kişilerin olduğu bir araç Cumhurbaşkanlığı Sarayına girmeye çalışmış ve söz konusu kişiler saray muhafızlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Duyulan silah seslerinin ardından, AA’nın ulaştığı saray kaynakları, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin bulunduğu aracın, başkanlık muhafızlarınca engellenip içindekilerin etkisiz hale getirildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermiş ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.