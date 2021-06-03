Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Paris'e inen uçakta bomba alarmı - Haberler
ABONE OL

Çad'dan Paris'e gelen uçakta bomba alarmı

Çad’dan Fransa'nın başkenti Paris’e gelen bir uçak bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

SON DAKİKA! Paris'e inen uçakta bomba alarmı - Haberler
İHA

Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris'e inen bir uçakta bomba bulunduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, uçakta bomba bulunduğu şüphesi nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.

Açıklamada, uçağın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı'na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.

Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde, bomba ihbarını uçağın kaptanının yaptığı öne sürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
DÜNYABiden dünyayla paylaşacakları aşının dağıtım planını ...
ABD'den Suriye açıklaması: Kapatılan kapıların açılması için çalışacağız - Son dakika haberleri
DÜNYAABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Suriye sınır ...
ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
DÜNYABM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
Danimarka sığınmacıları Avrupa dışına gönderecek yasayı çıkardı!
DÜNYADanimarka'dan uluslararası sığınma ilkelerine aykırı ...
SON DAKİKA: AB, Yunanistan'dan Türkiye sınırındaki "ses topu" hakkında bilgi istedi - Haberler
DÜNYAAB, Yunanistan'dan bilgi istedi
Son dakika haberi MSB duyurdu! Irak'ta 2 terörist etkisiz
DÜNYAMSB duyurdu! Irak'ta 2 terörist etkisiz
Rusya, Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını Suriye’ye gönderdi
DÜNYASuriye aşıların ilk sevkiyatını aldı
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek! - Haberler
DÜNYABiden, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek
Milyarder arkadaşlardan nükleer proje
DÜNYAMilyarder arkadaşların yeni projesi
SON DAKİKA: İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarına son veren zıt kutupların koalisyon hükümeti
DÜNYANetanyahu iktidarını sonlandıran zıt kutupların ...