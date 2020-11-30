Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili alınan kararları açıkladı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de Cadde ve meydanlara giriş yasaklandı mı sorusu oldu...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! HES KODU...

"Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir."

HAFTA İÇİ YASAK VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bugün yeni kararlar açıklandı.

HAFTA İÇİ 21:00 ile 05:00 arası yasak olacak...

HAFTA SONU İSE TÜM GÜN YASAK OLACAK!