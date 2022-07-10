Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda doğayla iç içe çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. Turizm kentleri İzmir ve Antalya’da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı

ABONE OL
DHA
  • çadır ve karavan tatili

    Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi. DHA'nın haberine göre 5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi.
  • çadır ve karavan tatili

    Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı kamp turizmi yoğun ilgi gördü. İşletmeler, ağaçlarla çevrili bahçelerde tatilcilerin kurduğu çadırlara elektrik ve su hizmeti de sağlıyor.

     
  • çadır ve karavan tatili

    Ege'nin turistik ilçelerinde temiz hava ve bol oksijen ile iç içe bayram tatilini geçirmek isteyenler arife gününden itibaren kamp alanlarının yolunu tuttu. İzmir'deki Karagöl Tabiat Parkı'nda çadır tatili yapmak isteyenler bir gece için 85 TL'yi gözden çıkarırken Foça ilçesini tercih edenler kendilerine ait çadırlarında kişi başı gecelik 100 TL'ye tatil yapma imkanı buldu.

     
  • çadır ve karavan tatili

    Seferihisar Teos'da yine kişi başı çadır tatili 100 TL iken, Muğla Akyaka Orman Kampı'nda çadır fiyatı ise büyüklüğüne göre 100 ile 140 TL arasında değişiklik gösterdi.
  • çadır ve karavan tatili

    Muğla Akyaka'da karavan tatilinin ise fiyatı 175 TL olarak belirlendi. Aydın Kuşadası'nda kendi çadırlarında konaklayanlar 75 TL öderken, kiralık çadırdan faydalananlar ise 100 TL ücret ödedi. Tatil cenneti İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlikköy'de çadırlar için kamp alanı oluşturuldu. Bu çadırların fiyatı ise en az 3 gün kalmak şartıyla kişi başı günlük 150 TL olarak belirlendi.
  • çadır ve karavan tatili

    Dikili ilçesi Bademli'de çadırı tercih edenler 150 TL, bungalov evlerde tatil yapmak isteyenler de 400 TL ödeme yaptı. Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerindeki koylara kıyısı bulunan Çıralı ve Olimpos bölgelerinde kamplarda tatil yapmak isteyenler ise çadırlarını kendileri getirirse kişi başı gecelik 75 TL, işletmeden kiralarlar ise 150- 200 TL arasında konaklama ücreti ödüyor.
  • çadır ve karavan tatili

    "BAYRAMDA YÜZDE YÜZ DOLULUK"

    İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkisindeki kamp alanının yetkilisi Menekşe Yün, bayram öncesinde yoğun taleple karşılaştıklarını ve Türkiye'nin her yerinden rezervasyon için telefon aldıklarını dile getirdi.

     
  • çadır ve karavan tatili

    Düşük bütçeyle tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir kamp alanı olduklarını anlatan Yün, "Mümkün olduğunca kimseyi bekletmeden ve mağduriyete neden olmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayramda rezervasyonlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştık" dedi.
  • çadır ve karavan tatili

    "BAYRAMDA FİYAT ARTIŞI YAPMADIK"

    Kurban Bayramı'nda herhangi bir fiyat artışı yapmadıklarını ifade eden Yün, "Bayramdan sonra fiyatlarda güncelleme yapacağız. Alana ilk giriş ücreti 12 yaş ve üzeri için olarak kişi başı 25 lira alıyorduk. Bu ücret 30 lira oldu. Konaklamalarda ise fiyatlar değişmedi.
  • çadır ve karavan tatili

    4 kişilik çadırlar 110 TL, bize ait olan 4 kişilik çadırları kiralama ücreti ise 200 liradır. Kendi çadırlarımızda 4 adet yer yatağı var. Elektrik ve aydınlatma kablolarımızı çekiyoruz. Ortak kullanımda olan duş ve soyunma kabinleri, tuvalet, lavabolar, bulaşık yıkama tezgahlarımız ve buzdolaplarımız var. Bunları kullanmak ücretsiz" diye konuştu.
  • çadır ve karavan tatili

    "DENİZE SIFIR BİR EVİM VAR GİBİ"

    Tatilini karavanda tek başına geçiren 42 yaşındaki Nurgül Aydın bunun bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek karavanda kalmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Aydın, "Karavanda tatil yapmak benim için zor değil. Bunun için karavanı sevmek lazım. Birtakım zorlukları da var. Tuvalet kullanımı biraz zor olsa da ben her şeyiyle seviyorum" ifadelerini kullandı.
  • çadır ve karavan tatili

    Karavandayken kendisini evindeymiş gibi hissettiğini anlatan Aydın, günlerini dolu dolu geçirdiğini belirterek, "Denize sıfır bir evim var gibi. Sabah kahvemi içip ormanda yürüyüş yapıyorum. Denize girip şezlongda güneşliyorum. Ama burada kalırken doğaya zarar vermemeliyiz. Gelip de ormana çöpünü bırakanları görünce üzülüyorum" dedi.
  • çadır ve karavan tatili

    "EVİMDE ÇADIRDA OLDUĞUM KADAR RAHAT DEĞİLİM"

    25 yıldır çadır tatili yaptığını söyleyen 59 yaşındaki Pakize Saykan ise "Çadır alanında yaşamak çok güzel. Eşyalarımı çadırın içerisinde bırakıp gitsem bile bugüne kadar bir hırsızlık olayıyla karşılaşmadım. Hatta bileziklerimi toprağın altına sakladım. Evimde bu kadar rahat değilim. Çam havası bana yetiyor. 25 yıldır kamplara geliyor, her yıl 2 ay kalıyorum. İmkanım olsa bu süreyi uzatırım. Ama çocuklar okula gidiyor. Torunlarım var. Çocuklarım ve misafirlerim gelince 8 kişiye kadar kalabiliyoruz" dedi.
  • çadır ve karavan tatili

    ÇADIRDA BAYRAMLAŞACAKLAR

    Bir çocuk annesi 24 yaşındaki Nilgün Durak da "Doğayla iç içe olunca kendimi daha iyi hissediyorum. Bu bayram tatili için apart otel araştırdık. Ama çadır çok uygun. Yaklaşık 1 hafta kalacağız. 
  • çadır ve karavan tatili

    Çadırımı buradan kiraladım. 3 kişi kalacağız. Gaziantep'ten misafirlerimiz gelecek. Bayramda onlara yan taraftan çadır kiralayacağız. Kurbanı kesip, yola çıktılar. Burada bayramlaşacağız" diye konuştu.
  • çadır ve karavan tatili

    ANTALYA’DA DA YOĞUN İLGİ

    Antalya’da, Çıralı Koyu'nun da içinde bulunduğu Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi’nin Muhtarı Habib Altınkaya, çadır alanlarının daha ekonomik olması nedeniyle çok tercih edildiğini söyledi. Bölgenin pandemi döneminde daha yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Altınkaya, "İnsanlar artık şehirden uzakta kafalarını dinleyecekleri sakin yerleri tercih ediyor. Fiyatları da uygun olduğu için otellere göre daha çok tercih ediliyor. Çadırıyla gelenler kişi başı 75, işletmeden çadır alırlarsa 150 lira gecelik ödüyorlar" dedi.
  • çadır ve karavan tatili

    Çıralı'da 50 çadır, 10 karavan kapasitesine sahip işletmenin sahibi Engin Demir ise tatilcilerden güzel geri dönüşler aldığını ifade ederek, "Tatilciler otel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da bizi tercih ediyor. Girişte kişi başı 75 lira ödeme alıyorum, onun dışında hiçbir şeye ücret ödemiyorlar" diye konuştu.
  • çadır ve karavan tatili

    Emekli olduktan sonra eşi Nurten Yaman ile birlikte kamp tatiline çıkan Süleyman Yaman, çadırlarında 36 gündür doğanın keyfini sürüyor. Oteli sevmediğini, doğayla iç içe olmanın daha dinlendirici olduğunu belirten Yaman, "Otele gönderseniz de şu an istemem. Burası daha iyi. Güzel vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

     
  • çadır ve karavan tatili

    Nurten Yaman da yazlık ya da otele gidildiğinde tatil yaptıklarını anlamadıklarını, çadırda daha rahat ettiklerini ifade etti. 1 haftadır çadırda tatil yapan 35 yaşındaki Nahide Korkmaz, kamp tatiliyle 5 yıldızlı turizm tesislerini kıyasladı. Çadırların fiyat açısından daha uygun olduğunu ifade eden Korkmaz, "Biraz daha önümüze hazır bir şeyler konulsun istediğimiz için buradan sonra bir turizm tesisine gideceğiz. Ama burada da inanılmaz keyif aldık" dedi.
  • çadır ve karavan tatili

    Öğretmen çift Erhan ve Özge Kırkkulaç'ın da tatil için tercihleri kamp ve çadır oldu. Karadeniz'den başladıkları tatillerini Çıralı'da sonlandıran çift, lüks turizm tesislerine verecekleri yüksek bütçeyi hem gezip hem de yeni yerler keşfetmeye harcadıklarını söyledi. Erhan Kırkkulaç, "Otellere göre fiyatı da çok fark ediyor. Kendimize burada zaman ayırabiliyoruz. İstediğimiz saatte istediğimizi yiyebiliyoruz. Bir yere bağlı kalmıyoruz" diye konuştu.
  • çadır ve karavan tatili
  • çadır ve karavan tatili

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.