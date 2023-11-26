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        Haberler Spor Futbol İspanya Cadiz-Real Madrid: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Cadiz-Real Madrid: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e konuk olan Real Madrid, rakibini 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren golleri Rodrygo (2) ve Bellingham kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:39
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        Rodrygo şov yaptı, Real farklı kazandı
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        İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

        İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo ile 74. dakikada Jude Bellingham attı.

        Real Madrid bu galibiyetin ardından 35 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Cadiz ise 10 puanda kaldı.

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