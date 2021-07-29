Eski sevgiliden koruma kararı! 0:00 / 0:00

İHA

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu’ya darp uygulamıştı. Uslu’nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Uslu ise avukatı Mehmet Gençoğlu ile birlikte dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş ve İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, koruma tedbiri talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, Uslu hakkında Çağatay Akman’a karşı koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.

KARARI İHLAL EDERSE ZORLAMA HAPSİ UYGULANACAK

Kararda, Akman’ın Öykü Uslu’ya karşı 2 ay süre boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Öte yandan kararda, koruma tedbirinin ihlali halinde zorlama hapsi uygulanacağı hatırlatıldı.