Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu: O geceyi hatırlamak istemiyorum

Yaşanan darp olayı ile alakalı da konuşan Uslu, "Mahkeme devam ediyor mu?" sorusuna, "O geceyi hatırlamak istemiyorum ve o konu hakkında konuşmak istemiyorum. Mahkeme devam ediyor" cevabını verdi.

Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu, “Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden açılan bir soruşturma. Karakolda zaten her şeyi hallettim, şu anda süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum bu konu ile alakalı. Evimin önüne gelip, zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri. Ben sonra polisi aradım, sonra karakol... Onu bilemem. Eski bir beraberlik. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Yani nedenini, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında. Şikayetçiyim” ifadelerini kullanmıştı.

"ÇAĞATAY AKMAN TEHDİT, HAKARET VE FİZİKSEL ŞİDDETLE KARŞILIK VERİYOR"

Uslu’nun avukatı Mehmet Gençoğlu ise, "Müvekkilim kendisi evde arkadaşıyla birlikte otururken Çağatay bey geliyorlar, zile basıyorlar ancak müvekkilim kapıya baktığında kimseyi göremediğinden kapıyı açmıyor. Akabinde bahsi konu olduğu kişinin orada olduğu anlaşılıyor. Yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim, Çağatay’ın gitmeyeceğini düşünerek, aşağıya iniyor ve gitmesini, oradan uzaklaşmasını söylüyor ancak kişi buna karşılık tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor" diye belirtmişti.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE"

Öykü Uslu’nun psikolojik şiddet yaşadığını söyleyen avukat Gençoğlu, “Bir şekilde fiziksel şiddete karşılık vermeye çalışıyor ancak yetersiz kalıyor. Hemen polisi arıyor, polis olay yerine gelirken de müvekkilimin arkadaşlarını da saldırıyor. Durum bu şekilde karakolda sonuçlanıyor. Biz, derhal 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi’ne başvurduk. Ayrıca yürütülen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Müvekkilim psikolojik olarak derin bir üzüntü içerisinde. Biz, sadece kadına değil, canlılara olan her türlü şiddetin karşısındayız” şeklinde konuşmuştu.