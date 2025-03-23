Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora açıklaması: Bir aksilik yok Bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan oyuncu Çağatay Ulusoy, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu; "Her şey yolunda, bir aksilik yok"

Habertürk Giriş: 23.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:22 facebook

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