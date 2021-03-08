"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

Duygu Sarışın, muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor. Yoksa 3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.