Çağdaş Atan'dan 6 değişiklik!

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Celje ile oynadıkları maça göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan; Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek'in yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Kopenhag karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson ve Keny ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Piatek, Crespo, Pelkas, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner ve Emre Kaplan yer aldı. REKLAM Başakşehir'de sakatlığı süren Kemen ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı. CEZALI ÇAĞDAŞ ATAN KARŞILAŞMAYI LOCADAN TAKİP ETTİ Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.