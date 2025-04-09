Çağdaş Cam'dan yeni iş sözleşmesi

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.,CW Enerji ve Mühendislik ile sözleşme imzaladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlama Platformu'una (KAP) yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Mühendislik Tic. ve Sanayi A.Ş.'den 309 milyon 924 bin 852,70 TL tutarında bifacial panel cam siparişi aldı.

Çağdaş Cam’ın, bugüne kadar yüzde 100 ithal edilen 2-2,5 mm bifacial panel camının Türkiye'deki ilk üreticisi olduğu hatırlatılan açıklamada “Panel kompenantlarının yerlilik oranlarının artırılması çalışmaları kapsamında, bu ürün gamında yeni siparişler almasının beklendiği, 03.04.2025 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Bu doğrultuda, bugün, CW Enerji Mühendislik Tic. ve Sanayi A.Ş.'den 309 milyon 924 bin 852,70 TL tutarında bifacial panel cam siparişi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Siparişlerin Mayıs ayında başlanmasının planlandığı kaydedildi.

Alınan siparişler 1 Milyar 131 milyon TL oldu

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, yarım asırlık deneyimi bulunan sahip şirketin yıllık 7,6 milyon metrekare cam işletme kapasitesine sahip olduğunu belirterek "Bu yıl itibariyle 1 Ocak tarihinden bugüne kadar KAP bildirimleri ile duyurduğumuz, aldığımız siparişler, 1 milyar 131 bin TL büyüklüğe ulaştı. Yeni iş ilişkimiz de ciromuza olumlu katkı yapacak" diye konuştu.